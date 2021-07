L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ad Aurelio De Laurentiis e al mercato del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il presidente non svenderà i Top Player azzurri. I conti, certamente, saranno in negativo quest’anno ma questo non significa che De Laurentiis cambierà la propria tecnica di mercato. Il patron azzurro sarà affiancato anche dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli.