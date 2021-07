Ferlaino: “Col Napoli ci ho rimesso un sacco di soldi, ma resterò sempre il primo tifoso”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale:

“Diego ci ha regalato lacrime di gioia per quello che fatto e lacrime di dolore per come lo hanno lasciato morire. Lo ammetto, nel campo cinematografico De Laurentiis è stato più bravo di me, ma solo in questo campo. Resterò sempre il primo tifoso del Napoli, anche se ci ho rimesso un sacco di soldi. Ma le gioie e le soddisfazioni che ho ricevuto non hanno prezzo, mi vengono ancora i brividi se ripenso al corteo che ci accolse dopo la vittoria della Coppa Uefa nel 1989″.