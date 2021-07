Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, nell’allenamento mattutino odierno, ha provato nuove soluzioni tattiche. Una su tutte è stata il 4-4-2 con Petagna ed Osimhen come coppia d’attacco. Il tecnico ha riprovato tale schema anche durante l’allenamento pomeridiano, provando un 11 contro 0 con i due bomber in attacco, Elmas come quarto a sinistra e Politano come quarto a destra.

Da capire se tale è stata solo una semplice prova o un’arma da sfoderare nel corso della stagione.