Il giornalista di Repubblica Antonio Corbo ha espresso il suo parere sul capitano Lorenzo Insigne. Ha affermato:

”I cosiddetti giocatori simbolo non ve ne sono più. Ormai tutti i giocatori e le loro squadre di appartenenza fanno i conti e ne decidono un valore. Il capitano ha disputato un grande Europeo, tra l’altro conquistandolo da protagonista, e per questo desidera un contratto degno di un campione europeo. Ma le difficoltà causa Covid-19 e la non qualificazione in Champions, costringono la società a far quadrare i conti, presentando un’offerta più bassa al calciatore. Sarà un tetris, dove ogni mossa può essere quella giusta”