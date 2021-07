Casertana, presentato il ricorso attraverso l’avv.Grassani al Coni per l’iscrizione in Serie C

La Casertana ha presentato ricorso in merito all’esclusione dal campionato di Serie C attraverso l’avvocato Mattia Grassani presso il Collegio di Garanzia del Coni. La squadra campana è stata esclusa dalla terza serie a causa della mancata presentazione della fideiussione. Il rischio è quello di dover ripartire dall’Eccellenza.

Nella giornata di oggi, i tifosi hanno presentato una nota: “ORA BASTA… Dopo tanto silenzio è arrivato il momento di far sentire la nostra voce. Dopo i fatti accaduti ad oggi che riguardano la società e l’iscrizione al campionato di serie C 2021/2022 è il momento di scendere in piazza per manifestare il nostro futuro. Chiediamo a TUTTO il popolo casertano di essere presente per salvaguardare la nostra storia e i sacrifici fatti fino ad ora. Invochiamo di portare i nostri vessilli. CI RITROVIAMO A PIAZZA VANVITELLI IL 22/07/2021 ALLE ORE 17:30. PARTECIPIAMO TUTTI!!!”.