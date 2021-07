Casale: “Un calciatore mi è piaciuto molto! Vi spiego dove deve migliorare Osimhen”

Pasquale Casale, ex calciatore, ha commentato l’attuale situazione del Napoli ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“La partita di ieri? Non è attendibile ma ci sono comunque delle problematiche da risolvere, Spalletti deve lavorare ancora moltissimo, in particolare i due di centrocampo non fanno bene i movimenti. La difesa invece ha eseguito perfettamente quanto provato in allenamento, cioè scappare via e poi ritornare in posizione alta. Palmiero mi è piaciuto molto. Osimhen? Giocatore che attacca gli spazi benissimo, quindi è più facile trovarlo quando la squadra è bassa. Deve migliorare un po’ nell’attacco alla porta, deve cercare di anticipare gli avversari. Mi è sembrato ancora troppo istintivo, deve ragionare di più. E deve fare meglio nella situazione di palla corta. Non ci sono forse gli interpreti ideali per il 4-2-3-1 di Spalletti, così come non c’erano per Benitez. Quest’ultimo ha pagato la mancanza di un mediano forte”.