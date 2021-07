Adam Ounas è in ritiro a Dimaro con il Napoli per essere valutato da Luciano Spalletti. Non è detto però che l’esterno algerino faccia parte della rosa del Napoli a fine mercato.

Come riportato dal Secolo XIX l’agente l’avrebbe proposto alla Sampdoria, dove potrebbe sicuramente avere maggiore minutaggio. Il Napoli è chiamato a decidere ma la sensazione è che davanti ad un’offerta ritenuta congrua, l’ex Cagliari e Crotone possa partire.