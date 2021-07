L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti e non solo.

“Napoli? Spalletti è un bravo allenatore, anche se non è sempre riuscito a esprimersi al massimo nelle sue avventure. Nel Napoli apprezzo il presidente De Laurentiis, a cui vanno i complimenti per i conti del club sempre in ordine. Uno scrittore diceva: l’intelligenza è bene, la pazienza è meglio”.