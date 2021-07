Osimhen stupisce e porta armonia: sarà centrale nel Napoli di Spalletti?

Un ritiro che parte come quello della scorsa stagione: il sorriso inconfondibile di Victor Osimhen, che sorride e si allena al meglio entusiasmando i tifosi intervenuti che ancora ricordano il finale di stagione eccezionale dell’attaccante e che aspettano calorosamente di rivederlo in campo. In realtà un piccolo assaggio lo hanno già avuto, infatti in allenamento ha già dato spettacolo dimostrando che il ‘Gazzellone azzurro’ è uscito dalla gabbia ed è pronto a tornare in campo. Potrebbe quindi essere il suo anno, sarà lui la punta di Luciano Spalletti, che nel frattempo si coccola anche Petagna in vista di gennaio – quando Osimhen partirà per la Coppa D’Africa – e prova tutte le soluzioni. Al momento esiste solo una certezza, Victor Osimhen sarà il punto di riferimento e Spalletti non vede l’ora di forgiare questo diamante grezzo che può brillare al Maradona.