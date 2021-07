MondoNapoli Tv – La prima amichevole del Napoli di Spalletti, l’annosa questione per il rinnovo di Insigne e l’idea di uno scambio Ronaldo-Icardi

Anche questa domenica, firmata MondoNapoli tv, è andato in onda il nostro consueto tg delle 19, oggi eccezionalmente alle 19:15 per la prima partita stagionale giocata dagli azzurri di Spalletti contro la Bassa Anaunia, club del girone A di Promozione, iniziata alle 17:30. Il primo talk non poteva che riguardare questa sfida che, seppur considerata un allenamento, ha visto già i primi protagonisti. Il Napoli ha vinto 12 a 0, mai soffrendo ma, anzi, convincendo soprattutto con le reti di Osimhen, ben 4 rifilate ai padroni di casa. In gol anche Elmas, Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna.

Nel secondo talk si è discusso a lungo della delicata situazione di Insigne che, al momento, non ha trovato ancora un accordo con la società per il rinnovo. Si è parlato dei motivi secondo cui le cifre e le richieste del capitano non si confanno con le decisioni societarie, pronto a fare un’offerta che, tuttavia, potrebbe andar bene al numero 24.

Per ultimo, abbiamo abbandonato casa Napoli per parlare di una trattativa che potrebbe essere clamorosa: Cristiano Ronaldo avrebbe potenzialmente una sola possibilità di lasciare la Juve e il club in questione sarebbe il Paris Saint-Germain, che accetterebbe di cedere, di contro, Mauro Icardi. Al momento, però, è poco più di un pensiero.

