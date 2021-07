L’Equipe : Icardi alla Juve dipende da Ronaldo

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Ritorno di fiamma in casa Juventus per l’ex attaccante dell’Inter ora al Psg Mauro Icardi. Come già successo ai tempi in cui l’argentino vestiva nerazzurro la Juventus starebbe pensando a lui ma – come scrive il quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’ – tutto dipenderebbe dal futuro di Cristiano Ronaldo a Torino.

Per il giornale transalpino “se la Vecchia Signora volesse ingaggiare l’attaccante argentino, la fattibilità dell’operazione dipende dal futuro di CR7 la cui partenza dalla Juventus quest’estate è tutt’altro che scontata”.

