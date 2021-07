Fedele: “Demme ha caratteristiche diverse rispetto a Pizarro, servirebbe qualcosa di diverso”

Enrico Fedele ex dirigente sportivo è intervenuto ai microfoni di Telemovero commentando la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Le sue parole:

“Non mi trovo d’accordo con le parole di Spalletti in conferenza stampa, se Demme è come Pizarro allora io posso fare il Presidente della Repubblica. Demme non può fare quello stesso ruolo, Pizarro era un giocatore con tecnica mentre il tedesco ha movimento e non ha la stessa sagacia tattica dell’ex Roma. Nel Napoli c’è un giocatore che può fare il regista: Palmiero, che però è troppo giovane, ci vuole un giocatore di personalità e tatticamente importante. Xhaka, svizzero che andrà alla Roma, è il tipo di giocatore che serve al Napoli. E’ un calciatore lento di passo ma veloce di pensiero, fisico e con visione di gioco“.