CdS – Se la Juve vuole liberarsi di Ronaldo resta solo il Psg: possibile incrocio con Icardi

Gli intrecci di mercato dei grandissimi top player mondiali sono ancora vivi. La Juventus non sembra avere animi completamente distesi con Cristiano Ronaldo anche se la permanenza è possibile.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’unica possibile pretendente al campione portoghese è il Psg in cui continua a tenere banco il caso Mbappe. Se il francese dovesse decidere di lasciare Parigi, si potrebbe aprire lo spiraglio per portare Ronaldo in Francia. A quel punto potrebbe aprirsi un intreccio tra Juventus e Psg per portare Icardi in bianconero.

Non c’è ancora nulla di fatto, si attendono aggiornamenti.