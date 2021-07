CdS – Nei primi giorni di ritiro è Osi-Show a Dimaro

Victor Osimhen è sicuramente uno dei punti d’interesse maggiore del ritiro di Dimaro del Napoli, l’attaccante nigeriano ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Osimhen nella giornata di ieri ha segnato quattro goal nella partitella di fine allenamento ed oggi sarà protagonista dell’amichevole contro la Bassa Aunania. L’attaccante nigeriano si è presentato in condizioni fisiche perfette al ritiro ed è pronto per la nuova stagione, con la voglia di spaccare il mondo.