Bruscolotti: “Che bello tornare a vedere i tifosi, Spalletti ha fatto capire che vuole tenere Koulibay”

Beppe Bruscolotti ex capitano storico del Napoli, ha parlato durante la trasmissione Tutti in ritiro, a Canale 21 dell’inizio di precampionato del Napoli e di Kalidou Koulibaly.

Le sue parole:

“Finalmente si inizia a vedere un po’ di entusiasmo in ritiro: i 700 tifosi presenti quest’oggi lo dimostrano. Spalletti sta cercando un playmaker che faccia girare al meglio il centrocampo azzurro. Per quanto riguarda Osimhen, non scopriamo nulla di nuovo. La cosa fondamentale è metterlo nelle migliori condizioni per attaccare gli spazi in profondità”. Bruscolotti ha poi parlato, inevitabilmente, di Koulibaly: “Purtroppo De Laurentiis è stato chiaro: al prezzo giusto, può partire chiunque. Ovviamente dispiace, anche perché Spalletti in conferenza ha fatto chiaramente intendere al presidente che Koulibaly è molto importante nel suo assetto tattico. Devo ammettere che negli ultimi due anni non ha giocato al meglio delle sue possibilità, ma con una preparazione atletica fatta per bene può essere decisivo in questo gruppo”. Sul caso Insigne, l’ex capitano sta dalla parte del fresco campione europeo: “Il presidente dovrebbe avere un occhio di riguardo nei suoi confronti. Si tratta di una bandiera di questo club, deve avere la priorità sul rinnovo rispetto a tutti gli altri”. Nel corso della puntata spazio anche alle ultime news sulla Salernitana. Bruscolotti ha così commentato la situazione in casa granata: “Non so come un calciatore faccia ad allenarsi con queste condizioni societarie. Non c’è serenità, solo tanti dubbi. Non sono sicuro che la squadra possa essere pronta per l’inizio del campionato, me lo auguro per loro e per i tifosi”.