Ritiro Dimaro, Zielinski arriverà lunedì: l’annuncio del Napoli

Lo scorso giovedì, il Napoli ha iniziato il consueto ritiro estivo a Dimaro, in Trentino, dove resterà fino al 25 luglio. Luciano Spalletti ha diramato la prima lista di convocati, in cui sono presenti, per questi primi giorni di ritiro, molti giocatori della Primavera, viste le tante assenze della prima squadra causate dell’Europeo.

Tra gli assenti di lusso Piotr Zielinski. Il polacco è uscito ai gironi con la sua Polonia durante il campionato europeo, dunque sarà comunque disponibile prima rispetto ad altri giocatori come Insigne e Di Lorenzo. Di fatto, il Napoli ha annunciato l’arrivo di Piotr Zielinski attraverso i social: arriverà questo lunedì.

IL TWEET DEL NAPOLI: