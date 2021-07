Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul sondaggio che arriva dal campionato spagnolo per Giovanni Di Lorenzo.

Ecco quanto affermato: “L’Atletico dopo l’ottimo Europeo disputato da Trippier ha timore di perderlo. Infatti il club spagnolo ha fatto un sondaggio per Di Lorenzo. Il Napoli fa sapere che non lo cederà per meno di 20 milioni di euro”.