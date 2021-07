Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio profilo Twitter contro la classe arbitrale italiana e sull’inchiesta per i rimborsi ricevuti dagli arbitri stessi.

Ecco quanto affermato: “L’inchiesta per i rimborsi arbitrali gonfiati si è conclusa con due pesantissima condanne. Tredici mesi di squalifica per La Penna e sedici per Pasqua. Pessima figura per la classe arbitrale italiana, e pensare che c’è chi parla di complottismo”.

