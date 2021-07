Tosto: “Mi aspetto una sorpresa da Spalletti. Se gli dimostri di valere ti butta dentro”

Vittorio Tosto, ex calciatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, dove ha parlato di alcune possibili scelte di Luciano Spalletti.

“Se Spalletti può valorizzare uno tra Ounas, Gaetano o Folorunsho? Io non mi meraviglierei di una sorpresa, Spalletti è un allenatore che non ha paura di ciò e legge il campo tutti i giorni: se dimostri di essere un calciatore che vale il campo o con tanta personalità, non gli importa se arrivi dalla Serie B. Se hai valore, Spalletti ti butta nella mischia”.