Mangia: “Insigne può esaltarsi con Spalletti. Vi spiego cosa ha frenato il Napoli”

Devis Mangia, allenatore, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Insigne esterno? I calciatori apprendono dai vari allenatori con cui hanno a che fare. Spalletti è un maestro di calcio, non un gestore: nella sua idea può esaltarsi molto. Jorginho? Lo convocai per un’amichevole dell’under 21 contro la Spagna, però non si andò avanti perché la documentazione non era a posto. La vittoria dell’Europeo la sento mia? Questi ragazzi li ho visti crescere, speriamo che il mio lavoro sia stato buono. Il Napoli? È stato frenato da infortuni e covid, alcune cose sono accadute nel momento sbagliato: come valore di squadra può riprendersi”.