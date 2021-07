Lo Monaco: “Insigne ripercorrerà la storia di Totti alla Roma”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a proposito della situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne alla trasmissione Stadio Aperto, in onda su Tmw Radio.

“Penso che Insigne si avvierà a ripercorrere la storia di Totti alla Roma. Vedere Insigne fuori da Napoli, lui che è napoletano verace, che è cresciuto con questa squadra ed è lievitato in una maniera veramente importante, vederlo con un’altra maglia mi verrebbe davvero difficile. A livello economico, quando arrivi a certi livelli, il problema esiste, ma fino ad un certo punto perché Insigne ha un contratto di un certo tipo. L’adeguamento di un contratto consiste anche nel prolungamento, pensare anche a un contratto a vita con questo ragazzo potrebbe essere interessante e non farebbe lievitare il discorso economico, ma che consenta al Napoli di tenere Insigne e ad Insigne di restare a Napoli. In Campania ha avuto una maturazione notevole. Mi fanno ridere quelli che fanno discussioni su di lui dicendo che fa sempre lo stesso gesto tecnico, ma non è vero assolutamente: è un vero regista del lato sinistro della propria squadra. Sa fare tutto e chi ce l’ha se lo tiene”.