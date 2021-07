La Repubblica – Spinazzola: “Siamo una classe delle medie in gita”

Il terzino sinistro dell’Italia, Leonardo Spinazzola che ha fatto sognare tutti nell’ultimo europeo e che ha subito un grave infortunio nel quarto di finale contro il Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Repubblica”.

Sul suo pianto dopo l’infortunio: “Non piangevo di dolore ma di rabbia: sapevamo che saremmo arrivati in finale, ma io non l’avrei giocata”.

Sul segreto di quest’Italia vincente: “Noi azzurri siamo una classe delle medie in gita. Scherzi, botte, ci prendiamo in giro e mai un litigio vero in 45 giorni. Siamo veri amici che si divertono e si vogliono bene. Una banda di cazzeggiatori con il dono dell’invincibilità“.