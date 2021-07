Iezzo: “È ora di dare le chiavi a Meret. Il turnover lo ha frenato”

Gennaro Iezzo, ex portiere, ha parlato alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha discusso di Alex Meret.

“Credo che sia arrivato il momento di dare a Meret le chiavi della porta del Napoli. Il turnover ha un po’ frenato il ragazzo nella sua crescita. È stato messo un po’ da parte nella gestione passate e faccio ancora fatica a capire i motivi, non è possibile che sia la costruzione dal basso. Sono sempre convinto che ci sono dei momenti in cui si può fare questo tipo di gioco e altri in cui non è possibile, quando ti vengono a pressare alto diventa troppo rischioso. Ci sono sempre i pro e contro per ogni cosa, rischi grosso ma se esci da quella prima pressione hai grossi vantaggi. Quando hai Jorginho allora puoi permetterti questo modo di giocare, con Verratti o Locatelli poi diventa tutto più facile”.