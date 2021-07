Giulini: “Nessuna offerta per Lykogiannis. Rivalità colpa dei tifosi azzurri”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato anche della rivalità della tifoseria sarda con quella partenopea:

“Lykogiannis? Ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e che segnano quanto lui, credo sia normale che in un ruolo così delicato ci siano tanti interessi. In realtà non abbiamo mai ricevuto offerte concrete, vedremo da qui a fine mercato. Ha ancora un’età giovane ed è nel pieno della carriera, può fare il salto di qualità o fare un grande campionato da noi l’anno prossimo.

Rivalità tra tifosi del Napoli e del Cagliari? C’è una grande rivalità per ciò che è successo tempo fa, sono passati ormai decenni. Fu un errore dei tifosi del Napoli ma nella vita bisogna saper perdonare”.