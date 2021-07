UFFICIALE – Serie A, vieta le maglie verdi dal 2022/23: il motivo

La Serie A contro le maglie verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All’Articolo 2, quello riguardante i “colori”, viene specificato il divieto ad utilizzare divise verdi a partire dalla prossima stagione, in ossequio alla chiarezza televisiva, un divieto che mette in difficoltà società come Sassuolo ed Avellino che hanno proprio il verde come colore sociale:

“Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”.