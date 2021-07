Sky – Sassuolo avvisa la Juve per Locatelli: 40 mln o niente. Sul giocatore una big inglese, le ultime

Niente sconti per Manuel Locatelli. Il Sassuolo detta le condizioni e non ha delle richieste chiare per la Juventus. Lo spiega Gianluca Di Marzio a Sky:

“La Juve vuole prendere un solo centrocampista, a meno che non ci saranno uscite. L’obiettivo è Manuel Locatelli, ma non è ancora avanzata e le parti devono risentirsi per capire se l’operazione è fattibile. Il Sassuolo fa valere un’offerta ricevuta dall’Arsenal di 40 milioni di euro ed è forte di quella. Il club non fa aperture e vuole solo un prestito con obbligo di riscatto, non con diritto. La Juve dovrà garantire questo tipo di certezza per arrivare a Locatelli, deve arrivare a quella cifra altrimenti il Sassuolo non lo vende, non farà regali. La volontà del giocatore c’è, è juventino come la sua famiglia”.