Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Sky Angelo Mangiante:

“Ho lavorato al seguito di Spalletti nelle sue due avventure a Roma dove mi ha dato davvero un arricchimento sotto il profilo tecnico-tattico. In questo e nel lavoro sul campo lo considero l’allenatore più bravo tra gli allenatori italiani. Quello che si vedrà del Napoli la domenica è il frutto di un lavoro che inizia lunedì mattina. Gioca chi dà dalle risposte durante la settimana a Spalletti, su questo è simile a Gattuso. Gioca chi lavorerà duro, nessuno ha il posto garantito sotto la sua gestione.

Con quale schema giocherà il Napoli? Spalletti avrà le idee chiarissime su come schierare la squadra. Pizarro mi raccontò che quando impostava la manovra con Spalletti aveva sei o sette opzioni diverse per la proposta offensiva e i compagni sapevano tutti quali movimenti fare. Credo che uno come Zielinski esploderà con Luciano.

Ounas? Sono certo che Spalletti lo vuole, è molto adatto al suo sistema e poi lui è bravissimo a rivalutare giocatori: l’ha fatto anche co Emerson Palmieri, quando non giocava mai a Palermo. L’algerino potrà ritagliarsi un posto importante se saprà sfruttare le occasioni”.