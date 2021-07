Repubblica – Napoli ancora forte su Emerson: il Decreto Crescita può aiutare

Il Napoli non molla la pista Emerson Palmieri.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, l’acquisto del calciatore potrebbe essere facilitato dal Decreto Crescita. Il suo contratto scadrà nel 2022 e il Napoli vuole ancora provare ad avvicinarsi al Chelsea: per ora la distanza tra le parti rimane notevole, con i Blues che continuano a sparare alto per vendere il gioiellino che tanto piace a Luciano Spalletti.

Emerson Palmieri è tornato direttamente a Londra e non ha preso parte ai festeggiamenti azzurri a Roma, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se le piste sondate in alternativa continueranno ad essere perseguite. Da poco, infatti, al taccuino azzurri si sono aggiunti i nomi di Dijks del Bologna e di Oliveira del Getafe per rinforzare la fascia sinistra.