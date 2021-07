Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e il futuro di David Ospina.

Ecco quanto affermato: “L’agente di Insigne ieri è andato a Castel Volturno, era lì per rinnovare il contratto di un classe 2004. Non erano presenti Giuntoli e ADL, l’agente ha parlato con Spalletti ma non del rinnovo bensì un colloquio su mare, vini e vacanze. Poi magari si è parlato di Lorenzo, non mi è stato confermato dall’entourage. Kaio Jorge? Il Milan spinge per l’attaccante brasiliano, il Napoli non può rilanciare perché non ha la forza economica. I rossoneri puntano al parametro zero oppure ad anticipare il suo arrivo. Visto il passaggio di Sirigu al Genoa, qualora dovesse partire Ospina va preso in considerazione il nome di Sepe del Parma”.