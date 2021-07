Napoli: tutti in ritiro con ADL

Il Napoli partirà questa mattina alle 9 da Capodichino, arriverà poi a Trento, per poi prendere un bus che li porterà a Dimaro. Il patron De Laurentis arriverà nel pomeriggio, e subito farà conoscenza del gruppo, partito per la Val di Sole. Il presidente troverà un gruppo diverso dal solito, infatti vi sono molti giocatori rientranti dai prestiti, e molti aggregati del settore giovanile. Oltre ai giocatori, il presidente farà conoscenza anche dello staff tecnico scelto da Luciano Spalletti. Sempre con il mister toscano parlerà del calendario del campionato, uscito ieri. In seguito arriveranno i vari nazionali. I primi ad aggregarsi saranno Zielinski, Elmas e Lobotka, mentre i restanti arriveranno tutti a Castel di Sangro. Ciò consentirà al mister di preparare al meglio le prime due giornate di campionato, contro Venezia e Genoa, prima del big match contro la Juventus il 12 settembre. Altra defezione in casa Napoli, per questo ritiro è Ghoulam, che è rimasto a Napoli per la riabilitazione al suo ginocchio infortunato a marzo.