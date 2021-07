Problematico il primo giorno di ritiro per la squadra bianconera di Max Allegri. Il centrocampista brasiliano Arthur finirà sotto i ferri per risolvere la calcificazione a livello della membrana interossea del ginocchio che lo perseguita ormai da tempo. L’operazione sembrava scongiurata ma alla fine invece si è resa necessaria lo terrà lontano dai campi da gioco per un periodo che va dai due ai tre mesi.