Nella giornata di ieri è stato reso noto il calendario della Serie A 2021/2022 in cui è stato per la prima volta introdotto il girone asimmetrico. Il Napoli affronterà la Juventus alla terza giornata, in casa, e alla ventesima, in trasferta, che combacerà con la Coppa d’Africa dove prenderanno parte Osimhen con la Nigeria, Koulibaly con il Senegal e Ghoulam con l’Algeria, se si sarà ristabilito. Cattive notizie per una partita così importante.