Il Mattino – Zielinski si aggregherà alla squadra solo domenica

L’edizione odierna del Il Mattino fa il punto sul ritiro del Napoli che comincerà oggi. Il Napoli ha diramato la lista dei 27 convocati che partiranno per Dimaro. Per i portieri, aspettando Meret e Ospina, vi sono il terzo portiere Contini, più i tre giovani della primavera Idasiak, Boffelli e Baietti. La difesa è quasi al completo, ad eccezione di Di Lorenzo e Ghoulam. Al loro posto convocati i giovani Zedadka e Costa. A centrocampo sono già presenti Demme, Elmas e Lobotka, Zielinski li raggiungerà solo domenica, in quanto gli sono stati concessi alcuni giorni di permesso. Oltre a loro presenti i giovani Gaetano e Folorunsho. In avanti in attesa di Mertens, Insigne e Lozano, vi sono già Politano, Osimhen e Petagna, oltre Tutino e Ciciretti. Tutti gli assenti al ritiro di Dimaro si uniranno alla squadra per il ritiro di Castel di Sangro