Gabriele Gravina, presidente della FIGC, torna a parlare della spinosa questione “riapertura stadi“. La pandemia ha causato disagi i tutti i settori del lavoro e il mondo del calcio non è rimasto escluso. Da oltre un anno gli stadi di calcio sono vuoti e con l’imminente avvio di campionato occorrono delle regole precise e soprattutto la possibilità di poter riempire il più possibile gli impianti.

Queste le parole del presidente: “Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass e renderlo efficace anche nei nostri stadi. Sappiamo che sarà complicato ottenere la possibilità di capienza al 100 per cento, ecco perché chiediamo gradualità e responsabilità. I club sono in difficoltà, occorre definire un piano sicuro e certo entro luglio“.

Fonte: ANSA