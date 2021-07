GdS – Campionato affascinante e imprevedibile

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un commento su quello che sarà il prossimo campionato di Serie A. Secondo il quotidiano rosa, sarà un campionato scoppiettante, dovuti ai grandi ritorni di allenatori in Italia (Mourinho e Allegri su tutti). La Gazzetta si è soffermata anche sulla novità del torneo; il girone di ritorno asimmetrico rispetto a quello di andata. Questo cambiamento allinea l’Italia , con ciò che è già stato testato in Premier League e in Liga. Ne giova sicuramente lo spettacolo e l’ancor più imprevedibilità del torneo: basti pensare che la Juventus ha un girone di andata bilanciato con le grandi sfide, mentre in quello di ritorno le avrà tutte in poche giornate. Sarà dunque una Serie A affascinante e straordinaria, che cercherà di cavalcare l’onda di entusiasmo, portata dalla vittoria dell’Italia all’Europeo. Dunque quest’anno ne vedremo delle belle sotto tutti i punti di vista.