FOTO – Primo giorno di ritiro a Dimaro, Osimhen e Petagna pronti ad iniziare!

Primissimo giorno di ritiro in Val di Sole per il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, ed il suo Napoli! Tante le assenze tra le fila azzurre, soprattutto dovute all’Europeo, ma la nuova avventura del tecnico toscano si apre proprio oggi in Trentino. Tra i giocatori a disposizione del nuovo tecnico, ci sono Petagna ed Osimhen entrambi a disposizione sin dal primo giorno. I due attaccanti hanno scattato una foto finita sui social della squadra partenopea per aprire il primo giorno di allenamenti. Di seguito il post in questione: