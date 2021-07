CdS – Oliva: “Insigne? Chi sono io per giudicare…”

Al “Corriere dello Sport” è intervenuto anche l’oro olimpico di pugilato Patrizio Oliva che si è espresso riguardo il rinnovo di Insigne: “Altro che sport, ormai è un ramo della finanza. Ci sono tanti meccanismi e tante cose da valutare e quindi, mi domando, e vi chiedo, ma chi sono io per giudicare Insigne e le sue scelte? Se una squadra ti offre un contratto importante, tu hai il diritto di valutarlo. Ricordatevi che un atleta, in sede di trattative, non pensa solo ai sentimenti, ma fa valutazioni economiche globali. Ragiona su quanto riuscirà a depositare in banca per quando la sua carriera, che è breve, finirà”.