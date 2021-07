Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e sul futuro del club.

Ecco quanto affermato: “Ad inizio ritiro è chiaro ci sarà sempre un pizzico di confusione, poi la squadra pian piano metterà in pratica i concetti di Spalletti. Il primo impatto tra i calciatori ed il nuovo tecnico saranno importanti, si conosceranno a livello tecnico e caratteriale. Il giocatore guarda anche come si comporta il proprio allenatore. L’ex Roma ha chiaramente detto di avere una buona squadra, quindi ci vuole poco per migliorare la rosa. Insigne? Se fossi un suo intermediario gli spiegherei l’importanza di vincere nella sua città. Purtroppo dopo l’Europeo fatto a certi livelli, potrebbe anche arrivare un grande club a suonare la porta. Hi questa preoccupazione, però bisogna dire che quando ci sono contratti in scadenza la società deve muoversi in anticipo. Un impiego nel Napoli? Per l’amore che provo nei confronti della maglia e per la città già essere chiamato sarebbe motivo di orgoglio e realizzerei un altro sogno”.