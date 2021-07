Zazzaroni su Insigne “Dovrebbe esserci trasparenza e rispetto da entrambe le parti”

Ivan Zazzaroni giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha rilasciato alcuni commenti sul quotidiano che riguardano la questione “rinnovo Insigne“:

“Napoli non merita altre settimane di detto e non detto, Insigne e il presidente non devono giocare con gli umori della gente. De Laurentiis potrebbe spiegare se intende o no legarsi per sempre a Insigne, un personaggio a volte messo in ombra dal suo stesso successo. E’ giusto che il club e il calciatore tutelino i rispettivi interessi: chiedo che per una volta la trasparenza e la semplicità prevalgano sul resto“.