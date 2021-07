Merchandising 2021/22: cosa sarà utilizzato a Dimaro?

Stando a quanto riportato dalla pagina ‘A tutela della Maglia del Napoli’ pare che per il ritiro di Dimaro il Napoli abbia collaborato con Zeus e Kappa per il merchandising e il materiale sportivo da utilizzare. Infatti tutto il nuovo materiale sia sportivo che rappresentativo non è ancora disponibile e non lo sarà ancora per molto. Al momento, secondo la pagina, pare che Zeus abbia fornito gli azzurri in alcuni prodotti, mentre molto della stagione 2020/21 firmato Kappa sarà riutilizzato. Qui il post: