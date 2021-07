Il prezzo dei calciatori dopo il trionfo a Euro2020: i dettagli

I protagonisti de Il Corriere della sera oggi sono proprio i 26 convocati di Mancini che hanno trionfato a Londra. Il prestigio della nazionale e dei suoi calciatori è alle stelle. Le competizioni di Euro2020 sono state un palcoscenico importante, molti gli osservati speciali. Locatelli ora vale 40 milioni euro, Arsenal e Juve lo vogliono. Donnarumma e Chiesa hanno un cartellino di 80 milioni di euro.

Di questa nuova valutazione fa parte anche Insigne e Di Lorenzo, due titolarissimi di Mancini che hanno percorso chilometri verso la vittoria. Di Lorenzo, secondo il quotidiano, è pronto per la Premier. Insigne non ha ancora una proposta ufficiale dal Napoli per il rinnovo del contratto nel 2022, ma ADL non dovrebbe lasciarlo andare.