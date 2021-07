Il Mattino – Sacchi: “Italia entusiasmante, Insigne è maturato…”

L’edizione odierna de Il Mattino, ha riportato un’intervista rilasciata da Arrigo Sacchi in seguito alla vittoria degli Europei.

L’ex allenatore del Milan, ha espresso il suo entusiasmo in merito al trionfo della Nazionale italiana, esaltando il lavoro del ct azzurro, Roberto Mancini: “È riuscito a far mettere da parte ai suoi tutti quei sentimenti che non sono nobili ovvero la furbizia, l’ avidità, la gelosia. Ed è nata questa Italia fantastica. Che ha vinto con merito in un Paese dove il merito non esiste. E ha vinto perché c’era Mancini in panchina”.

In seguito, una parentesi su Lorenzo Insigne: “Ha lottato per i compagni, è maturato in maniera veloce. E ha confermato che ho sempre fatto bene a consigliarlo fin da quando era piccolo ad Ancelotti e Conte di prenderlo con loro“.