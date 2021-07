Iezzo: “Questa sarà la stagione di Meret. Insigne? Vi dico la mia”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli e in particolare di Meret e Insigne. Di seguito le sue dichiarazioni: “Meret? Finalmente è titolare nel Napoli è da tanto che lo vorrei vedere con più continuità. Sono sicuro che questa stagione sarà la sua e farà molto bene. Insigne? Sulla questione rinnovo credo che Lorenzo, essendo napoletano, vuole chiudere la sua carriera con la maglia azzurra e quindi restare a Napoli. Sono sicuro che la società pensa la stessa cosa e si cercherà di raggiungere una via di mezzo che soddisfi entrambi le parti”.