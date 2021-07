Gazzetta: “Napoli, prime grane per Spalletti”

“Cominciare il campionato senza il migliore goleador azzurro di tutti i tempi e privo anche di uno degli attaccanti più veloci della Serie A, non è proprio quello che sperava Luciano Spalletti, ma ormai la situazione è questa e bisogna prenderne atto: Dries Mertens e Hirving Lozano staranno fermi a lungo“.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato l’inizio in salita dell’era Spalletti in casa Napoli. Senza due tra gli attaccanti più forti della rosa, non sarà facile iniziare il ritiro domani e anche l’inizio del campionato non sarà dei più agevoli.