Galeone: “Insigne calciatore di qualità, piace ad Allegri e alla Juve”

Giovanni Galeone, ex allenatore ed amico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Insigne? Piace ad Allegri e andrebbe bene per il tipo di gioco che vuole sviluppare Max alla Juventus. E’ un calciatore di qualità, lo ha dimostrato agli Europei. Non mi meraviglia che piaccia e non poco ad Allegri e quindi alla Juve.

Che bei ritorni, in panchina, per la prossima Serie A. Mancano Mazzarri e Conte, che andrà all’estero. Abbiamo avuto qualche giovane negli ultimi anni che hanno fatto cose buone e meno buone, i “vecchi” allenatori saranno un plus.

La storia tra Insigne ed il Napoli dovrebbe proseguire, un sacrificio si può fare. Lorenzo, in questo Napoli, può chiedere qualcosa in più”