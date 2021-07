La SSC Napoli ha diramatato, attraverso il proprio sito ufficiale, la lista dei 27 convocati che prenderanno parte al ritiro di Dimaro. Assenti Ghoulam e Zielinski, così come riportato dalla società azzurra:

“Faouzi Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo in partenza per Dimaro avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società”.