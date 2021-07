Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale azzurra, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del rinnovo di Insigne: “Sarebbe veramente clamoroso non rinnovare Insigne. Il rinnovo è stato dato a Mertens a 34 anni e perchè non a Insigne? Non solo ha 4 anni in meno ma è anche campione d’Europa”.