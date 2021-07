De Giovanni: “Insigne? Offrire a un giocatore un contratto minore vale a dire mandarlo via”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare della situazione di Insigne e del suo rinnovo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista: “Se a un giocatore si offre un contratto minore a quello che percepisce vale a dire cacciarlo. Insigne non so se abbia offerte migliori del Napoli ma se le avesse per me sarebbe logico pensarci. Questi sono soldi che gli serviranno nel corso della vita. La società azzurra dovrà cercare di tenerlo in tutti i modi, ma ha il problema di trattare con un campione assoluto. Vedremo quante motivazione avrà ad avvicinarsi a De Laurentiis”.