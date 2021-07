Clementino: “Insigne? Sono suo amico e tifoso del Napoli, mi piacerebbe vederlo a lungo con la maglia azzurra”

Clementino, cantante, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare del suo rapporto di amicizia con Insigne: “Già avevo deciso prima della finale che in caso della vittoria dell’Italia mi sarei tatuato la scritta. L’Italia ha vinto e io l’ho fatto. Mandai subito una foto a Lorenzo Insigne che mi ha risposto alle 5 di mattina dicendo che ero un pazzo e aggiungendo che mi vuole bene. Io con lui mi sono sentito subito dopo la vittoria, ha fatto una videochiamata dallo spogliatoio di Wembley. Io sono un tifoso del Napoli e un suo grande amico ed è proprio per questo che vorrei vederlo a lungo con la maglia azzurra”.