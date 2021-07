CdS – Ritiro Dimaro: l’iter pre-partenza e i convocati

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul suo ritiro presso Dimaro Folgarida.

Il gruppo squadra partirà domani mattina e nel pomeriggio (ore 17:30) dovrebbe esserci il primo allenamento.

Nella giornata di oggi verrà svolto un ulteriore giro di tamponi e verrà divulgata la lista dei convocati. Gli assenti saranno Insigne, Di Lorenzo, Meret, Ospina, Lozano, Mertens e Fabian Ruiz. Già disponibili, invece, Elmas e Lobotka.

Per quanto riguarda Ghoulam, resta in bilico la sua posizione; mentre ci sarà spazio per Luperto, Gaetano, Tutino, Palmiero e Ciciretti